Consumul de energie electrica a scazut in primele patru luni ale anului fata de aceasi perioada a anului trecut.Consumul national de energie electrica a fost mai mic in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).Raportul ANRE arata ca ... citeste toata stirea