In timp ce Guvernul incearca sa reduca cheltuielile, in Parlament asteapta sa fie dezbatute proiecte care "parjolesc" bugetul de stat. Spre exemplu, milioane de romani ar putea primi contravaloarea a cel putin un salariu minim net in fiecare luna, indiferent de veniturile familiei.O initiativa depusa in Parlamanet prevede acordarea unei indemnizatii lunare pentru familiile care au mai mult de 3 copii. De ... citeste toata stirea