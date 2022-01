Romanii care produc tuica si rachiu ar putea fi scutiti de la plata accizelor

Autoritatile vor sa-i scuteasca de la plata accizelor pe cei care produc acasa alcool din fructe, insa in anumite conditii.Un proiect de ordonanta pus in dezbatere de Ministerul Finantelor ar putea sa-i scuteasca de la plata accizelor pe romanii care produc acasa tuica si rachiu din fructe recoltate din propria gospodarie.Documentul prevede, printre altele, instituirea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, in limita a 50 de litri anual, realizat si consumat de o ... citeste toata stirea