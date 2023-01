Romanii pot cumpara si in 2023 ani de vechime in munca. Cat costa un an?

Romanii care se apropie de varsta de pensionare si nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime si in acest an, potrivit OUG 163/2020."Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un ... citeste toata stirea