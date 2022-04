Romanii prefera cash-ul. Maxim istoric pentru numerarul in circulatie

Cash-ul din economie a continuat ascensiunea si a ajuns in luna februarie aproape de 100 mld. lei. Un nou maxim istoric, dupa o crestere cu 9,3% fata de valoarea din februarie 2021. Datele au fost centralizate de Banca Nationala.In termeni nominali, aproximativ 8,5 mld. lei au intrat in economie in ultimul an. Comparativ cu valoarea din decembrie 2021, in februarie 2022 numerarul a crescut cu 3,7 mld. lei, respectiv cu 3,9%, relateaza Mediafax.Analiza nivelului numerarului in raport cu ... citeste toata stirea