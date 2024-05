ROMATSA cauta meteorologi pentru Aeroportul Brasov

Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA - DSNAR ARAD a lansat concursul pentru ocuparea a doua posturi de meteorolog aeronautic tehnician pentru Aeroportul International Brasov - Ghimbav.Potrivit anuntului angajatorului, pentru ocuparea acestui post sunt suficiente studiile medii (cu diploma de bacalaureat). De asemenea, in anuntul de recrutare se mentioneaza ca cei care vor sa ocupe cele doua posturi trebuie sa fie apti pentru lucrul in ture 12/36, 12/24, 12/48 sau in ... citește toată știrea