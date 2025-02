ROMATSA le raspunde "parerologilor": De ce nu v-ati pregatit, ca se stia de Aeroportul Brasov de 15 ani?

ROMATSA pregateste o noua serie de controlori de trafic aerian pentru Brasov. Este vorba despre un proces de durata si perioada aceasta a fost aleasa tocmai pentru ca acum, traficul aerian este in general mai scazut. Despre proces a vorbit in detaliu directorul ROMATSA Arad - Florin Manta, in matinalul de la Radio Romania Brasov - "Buna dimineata, Transilvania!", cu Stefan Cojocaru.Directorul Manta a explicat ca parcursul unui candidat pentru postul de controlor incepe cu multe luni inainte ... citește toată știrea