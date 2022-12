ROMPAN: Pretul painii ramane neschimbat de sarbatori. Oferta de cozonaci va depasi 7,5 milioane in acest an

Preturile au crescut atat la paine cat si la cozonaci, spune presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu.Oferta de cozonaci va depasi 7,5 milioane in acest an, chiar daca preturile vor fi mai mari decat anul trecut.Din aceasta cantitate peste doua milioane de bucati vor ajunge la export, in special in tarile unde exista comunitati mari de romani, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, ... citeste toata stirea