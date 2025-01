Rosiile romanesti: 50 lei/kg

Racirea semnificativa a vremii din ultima perioada ar putea avea consecinte neplacute pentru buzunarele celor care vor sa guste legume si alte "trufandale" din productia autohtona. Cel putin in ceea ce priveste rosiile din soiuri timpurii, pretul ar putea inregistra cresteri de aproximativ 50%.Pentru ca temperaturile au scazut brusc in ultima vreme, in cursul noptilor inregistrandu-se frecvent valori mult sub zero grade, legumicultorii sunt nevoiti sa consume cantitati mari de carbuni si ... citește toată știrea