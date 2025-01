"Rovinieta de Brasov": Va avea efect de "bumerang", e replica transportatorilor

Incepand din acest an, vehiculele de mare tonaj vor putea circula pe anumite drumuri din judetul Brasov doar in baza unui permis de libera trecere si a unei taxe de drum, denumita "Rovinieta de Brasov".Conform regulamentului aprobat de Consiliul Judetean Brasov, taxa se aplica din 15 ianuarie, pe 16 drumuri judetene, distribuite astfel: 8 in zona Brasov, 4 in zona Fagaras si 4 in zona Rupea. Taxa se va administra printr-o aplicatie ce va fi pusa la dispozitie de Consiliul Judetean, poate fi ... citește toată știrea