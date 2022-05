Rugati frumos

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a declarat ca nu vor fi controale in curand la profesorii care dau meditatii elevilor, dar i-a indemnat pe acestia sa isi infiinteze PFA pentru a intra in legalitate. "Este un proiect de informare pe aceasta tema. Nu cred ca o sa pornim in curand controale in aceasta directie, dar toti stim ca este un fenomen care se practica de multi ani cu aceste meditatii si care nu sunt sub nicio forma fiscalizata, dar ele sunt, ... citeste toata stirea