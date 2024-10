S-a aprobat: Pensionarii care au primit mai multi bani in urma unor calcule gresite, dupa recalculare, pastreaza banii

Pensionarii care au primit mai multi bani in urma unor calcule gresite facute de angajatii caselor de pensii, dupa recalculare, pastreaza banii. Parlamentarii au votat amnistia fiscala pentru toti varstnicii care aveau datorii la casa de pensii din 2014 pana in prezent. Doar in urma recalcularii, peste 17.000 de persoane au contestat deciziile primite, insa autoritatile nu stiu in cate cazuri pensionarii ar fi primit bani mai multi in urma unor erori.Potrivit proiectului votat de Parlament, ... citește toată știrea