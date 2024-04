S-a inceput dezvoltarea unei aplicatii pentru cumpararea online a titlurilor de stat

Romania nu ofera inca modalitatea de a cumpara online titlurile de stat, dar a inceput un proiect pentru dezvoltarea unei astfel de aplicatii, a anuntat, marti, 9 aprilie, directorul general al Trezoreriei Statului, Stefan Nanu."Sunt tari care se adreseaza segmentului acesta de retail intr-un mod agresiv, de exemplu Ungaria. Ungaria are o tinta precisa: cat din economisirea populatiei sa se duca in titlurile de stat. Noi am fost mai soft aici si cred ca e intr-un fel mai bine asa, dar e ... citește toată știrea