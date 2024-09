S-a "triplat" Brasovul in 10 ani

Numarul de locuinte noi livrate anual a crescut de peste 3 ori in judetele Brasov si Sibiu in decurs de 10 ani, in intervalul 2013-2023, Bucurestiul detinand "suprematia" din acest punct de vedere, cu o crestere de peste cinci ori. Astfel, daca in 2013 in Capitala se livrasera circa 2.700 de locuinte, zece ani mai tarziu totalul livrarilor s-a apropiat de 14.000, arata datele de pe platforma Tempo a Institutului National de Statistica (INS), analizate ... citește toată știrea