S-au stabilit castigatorii: 5 brasoveni isi vor vedea proiectele implementate

Dupa ce in 1 februarie s-a incheiat etapa votului pentru cele 16 proiecte calificate in finala Programului de bugetare participativa, miercuri, Primaria Brasov a anuntat lista finala a celor care vor fi realizate cu bani de la bugetul local. In total, cele 16 proiecte au obtinut 3.906 voturi, iar castigatoare au fost desemnate cele clasate pe primul loc pentru fiecare categorie.Astfel, la categoria "Orasul mobil", castigator a fost desemnat proiectul "Parcari sigure pentru biciclete", care a ... citeste toata stirea