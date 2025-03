Salariatii companiei de stat IAR Ghimbav, nemultumiti de "Ordonanta trenulet". In semn de protest, au incetat activitatea timp de doua ore

Salariatii de la IAR Ghimbav (companie de stat) au fost joi, 13 martie, intre orele 07.00 - 09.00, in greva de avertisment. Oamenii au iesit in fata unitatii, nemultumiti de faptul ca o prevedere din "Ordonanta trenulet" le limiteaza un drept stabilit prin Contractul Colectiv de Munca (CCM).Mai exact, potrivit presedintelui Federatia IndustriAll BNS, Florica Vasilescu, actul normativ amintit impune ca bonificatia de 8% din salariul de baza pentru fiecare an lucrat in IAR SA, acordata prin ... citește toată știrea