Salariile din Brasov, in usoara crestere, dar tot sub media din Sibiu si Mures

Brasovul ramane al treilea judet al regiunii in ce priveste castigul salarial mediu net, dupa Sibiu si Mures. La nivel national, judetul nostru ocupa locul 8, chiar daca este mult sub cei 4.003 lei, cat castiga un roman, in medie.Potrivit Directiei Judetene de Statistica, in septembrie 2022, un brasovean a castigat, in medie, 3.754 lei, cu 481 de lei mai mult decat in urma cu un an. Castiguri salariale peste media judetului s-au inregistrat in industrie si constructii (3.950 lei). Castiguri ... citeste toata stirea