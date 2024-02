Salariul mediu a trecut pragul de 1.000 de euro net in Romania

Castigul salarial mediu national a depasit pentru prima oara pragul de 5.000 de lei si 1000 de euro in decembrie 2023, gratie primelor si altor recompense acordate de angajatori pentru sfarsitul de an, care au adaugat un plus de 535 de lei (adica 6,9%), comparativ cu veniturile din noiembrie. Cu un an inainte, aceleasi prime din decembrie urcasera salariul mediu la circa 4.350 de lei, arata datele INS publicate luni, 12 noiembrie.Pe intreg anul 2023, avansul acestor venituri a fost de aproape ... citește toată știrea