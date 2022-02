Salariul mediu net a crescut la Brasov: +1,4%, restul a anulat inflatia

La sfarsitul anului trecut, un brasovean a castigat, in medie, 3.669 de lei, cu 323 de lei mai mult decat in urma cu un an. Daca tinem cont si de inflatia din 2021, in termeni reali, salariul mediu net a crescut in decembrie 2021 fata de aceeasi luna din 2020 cu 1,4%.La nivel national, Brasovul este al saptelea judet ca nivel al salariului mediu. Directia Judeteana de Statistica spune ca, in decembrie 2021, am avut ceva mai putini salariati decat in luna precedenta, dar cu mai bine de 3.500 ... citeste toata stirea