De la 1 octombrie, salariul minim brut va fi majorat cu 300 de lei pentru toti angajatii si va ajunge, astfel, la 3.300 de lei. Reprezentantii coalitiei vor elimina, insa, neimpozitarea celor 200 de lei din salariul minim. Astfel, in ceea ce priveste salariul net, romanii vor primi in plus, in mana, doar 93 de lei, iar 207 lei vor merge catre stat, pe taxe. In ... citeste toata stirea