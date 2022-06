Salariul minim european: de cand se aplica in Romania

Salariul minim european se va aplica, in doi ani de zile si in Romania, in caz contrar riscand sanctiuni UE, a explicat, miercuri, 15 iunie, europarlamentarul Gheorghe Falca.Concret, acest lucru inseamna salariu minim national calculat pe legislatia salariului minim european, adica o "demnitate" pentru angajat, a mai spus Falca. "S-au finalizat negocierile intre cele trei puteri pentru salariul minim european, iar acum statelele membre au doi ani la dispozitie sa implementeze aceasta ... citeste toata stirea