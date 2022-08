Salariul pe 6,3 ani, ca sa-ti cumperi un apartament. Brasovul, pe locul 3 in topul celor mai scumpe judete

Romania se afla pe locul sapte din 19 tari europene pentru care a fost calculat gradul de accesibilitate a locuintelor. Astfel, un roman are nevoie de 6,3 salarii anuale pentru achizitia unui apartament standard (70 mp). Calculul s-a facut luand in considerare luand salariul mediu net pe economie.Mai mult, Romania se afla pe locul al doilea in topul tarilor europene cu cele mai ieftine locuinte, dupa Bosnia si Hertegovina, conform studiului Deloitte Property Index 2022, cu un pret mediu de 1. ... citeste toata stirea