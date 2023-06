Proiectul saniei de vara din Poiana Brasov, o investitie despre care reprezentantii municipalitatii brasovene au spus ca o au in plan de aproape 10 ani, a ajuns in etapa aprobarii indicatorilor tehnico-economici de catre Consiliul Local Brasov, lucru care se va intampla in sedinta de plen din 29 iunie.Astfel, potivit proiectului de hotarare, valoarea totala a proiectului este estimata la 22.789.239 lei inclusiv TVA, iar durata totala estimata de realizare a investitiei este de 12 luni. ... citeste toata stirea