Saniile de vara, noua moda in judetul Brasov. Cea de la Predeal este estimata la 8 milioane de lei, cea din Poiana Brasov la 20 de milioane de lei

Avand in vedere ca, in ultimii ani, in judetul Brasov "iarna e ca vara", iar sezonul sporturilor de iarna este tot mai scurt, autoritatile locale care au in administrare domenii schiabile au inceput sa caute solutii pentru a le oferi o alternativa turistilor. O astfel de solutie este sania de vara, astfel de instalatii urmand a se construi pe domeniile schiabile din Poiana Brasov si Predeal.Predeal - initiat in 2023, licitat in 2024Pregatit de aproximativ un an, proiectul saniei de vara de ... citește toată știrea