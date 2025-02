Sanpetru: 127 de apartamente pe 1 hectar, 14 milioane de lei

Comuna Sanpetru continua sa fie vizata de noi dezvoltari imobiliare pe vechile terenuri agricole ramase parloaga de mai multi ani. In acest context, o companie din domeniul imobiliar cu sediul in Bucuresti a inceput procedura de avizare pentru amenajarea a 4 noi blocuri, cu un total de 127 de apartamente, pe un teren de 10.179 mp. Parcela se afla intr-o zona care s-a dezvoltat deja din punct de vedere imobiliar in ultimii ani, in proximitatea Caii Harmanului.Blocurile vor avea parter, doua ... citește toată știrea