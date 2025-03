Sanpetru: Un investitor privat construieste cu 2,7 milioane de lei un giratoriu pe DJ103

Dupa ce in ultimii ani dezvoltarea imobiliara a luat avant in Sanpetru, incet, incet si dezvoltarilor comerciale sunt tot mai prezente in comuna. Doua centre comerciale ar urma sa prinda contur pe un teren ce totalizeaza 13.531 mp aflat la intersectia DJ 103 cu strazile George Cosbuc si Triajului si care se afla in proprietatea unei persoane fizice.In vederea pregatirii terenului pentru aceasta investitie ar urma, mai intai, sa se faca amenajarile conexe, respectiv drumurile interioare, ... citește toată știrea