Santajul constructorilor va fi eliminat. Guvernul a rescris legea achizitiilor publice

Modificarea legislatiei achizitiilor publice si a procedurilor de eliberare a avizelor a intrat in linie dreapta, iar propunerile sunt acum in faza de consultare publica, postate pe site-ul Ministerului Transporturilor, a anuntat joi ministrul de resort, Sorin Grindeanu."De ce este nevoie de aceste modificari? Faza de licitatie: eliminam intarzierile artificiale in evaluarea ofertelor; stabilim un singur termen limita pentru raspunsul catre ofertanti, privind documentele justificative", a ... citeste toata stirea