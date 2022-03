Santierul Salii Polivalente Brasov ar putea fi deschis in vara

Lansata in 25 mai 2021 de Compania Nationala de Investitii (CNI), licitatia pentru construirea salii polivalente din zona stadionului Municipal Brasov se apropie de finalizare. Astfel, viceprimarul Brasovului Sebastian Rusu a anuntat ca in acest moment se face evaluarea financiara a celor 4 oferte."Termenul de depunere a ofertelor a fost 18 octombrie 2021, apoi dosarele au intrat in evaluare. Acum, se face evaluarea financiara si cred ca pana la finalul lunii se va incheia aceasta etapa si va ... citeste toata stirea