Schaeffler, anunt oficial: Uzina de la Brasov va fi "o locatie centrala pentru componentele de tehnica liniara"

Grupul german Schaeffler, unul dintre cei mai mari producatori de componente auto, anunta recent ca va renunta la 4.700 de angajati in Europa, iar acum a explicat faptul ca si fabrica de la Brasov va fi afectata. O parte din productie va fi mutata in alte uzine, dar vor fi facute si investitii pentru productia de noi componente care in prezent sunt fabricate in sit-uri din Europa si Asia.Schaeffler, care a deschis in 2002 fabrica de la Cristian, spune ca si aceasta unitate va fi afectata de ... citește toată știrea