Schaeffler muta inca un sef de la Brasov in staff-ul din Germania

Schaeffler Romania si-a schimbat conducerea. De luna aceasta, noul director general al companiei este Marius Pricop. Fostul director, Stefan Gulacsi-Gologan, a preluat pozitia de COO pentru divizia de business Liniar Motion, la nivel global, in cadrul Grupului Schaeffler.Marius Pricop vine cu o cariera bogata, de peste 20 de ani, in cadrul organizatiei. In aceasta perioada, a detinut numeroase roluri de conducere in aria de metrologie si calitate in productie, activand in pozitia de director ... citește toată știrea