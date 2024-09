Schaeffler Romania a trimis angajatii din Brasov in somaj tehnic

Schaeffler Romania a trimis angajatii de la fabrica din Cristian, in somaj tehnic.Schaeffler Romania, parte a grupului german care este unul dintre cei mai mari producatori de componente auto din lume, a trimis angajatii din Cristian, de langa Brasov, in somaj tehnic, saptamana trecuta si saptamana aceasta, conform informatiilor obtinute in exclusivitate de Economedia.Compania a confirmat situatia pentru Economedia, fara a detalia numarul de angajati si perioada implementarii masurii. ... citește toată știrea