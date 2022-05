Schaeffler schimba seful

Consiliul de Administratie al Schaeffler l-a numit pe Stefan Gulacsi-Gologan (foto sus) in functia de Administrator al Schaeffler Romania incepand cu luna mai 2022. Acesta ii succeda lui Sorin Poteras, care a decis sa urmeze noi oportunitati de cariera in afara Grupului Schaeffler."Stefan Gulacsi-Gologan a fost alaturi de Schaeffler in numeroase roluri de conducere in sectorul industrial de-a lungul carierei sale de 15 ani in companie. A gestionat mai multe segmente de productie, urmate de ... citeste toata stirea