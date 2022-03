Schimbare la sistemul de pensii, din 1 ianuarie 2024

Executivul a aprobat in sedinta de miercuri, 16 martie, o Ordonanta de urgenta care prevede majorarea cu un punct procentual, incepand de anul viitor, a contributiilor la fondurile private de pensii (Pilon II), informeaza Ministerul Muncii, intr-un comunicat remis presei. Masura este inclusa in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care prevede totodata, ca termen de adoptare, data de 31 martie 2022."Reforma privind sistemul de pensii propusa in Planul National de Redresare si ... citeste toata stirea