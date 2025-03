Schimbari la Pilonul II de pensii

Guvernul pregateste schimbari la pensiile private. Actul individual de aderare la Pilonul II de pensii va putea fi semnat inclusiv electronic, iar administratorii vor putea investi pana la 10% din activele totale in fonduri de investitii, fata de numai 5% in prezent, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta, plansat in dezbatere pe 4 martie.In plus, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va angaja o firma cu expertiza in domeniu pentru a valida provizioanele tehnice raportate de ... citește toată știrea