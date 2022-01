Schimbari majore in sistemul de pensii private obligatorii. Cum se va face plata pensiilor din Pilonul II

Reforma pensiilor, asumata de Romania fata de Comisia Europeana prin PNRR, aduce modificari si in privinta Pilonului II de pensii private obligatorii, dupa cum reiese din documentele ce au fost discutate miercuri in sedinta de Guvern.Surse din piata au precizat marti pentru HotNews.ro, ca plata pensiilor in Pilonul II, conform unei viitoare legi, ar insemna ca platile sa se faca in transe lunare timp de 12 ani, nu in 5 ca acum, iar plata integrala a pensiei ar urma sa fie facuta numai in ... citeste toata stirea