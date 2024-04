"Scoala buffer", la Coresi. Contractul de 7 ani, cu 29.316 euro/luna, a fost aprobat de CL

Dupa aproximativ un an in care a lansat numeroase licitatii pentru inchirierea unui spatiu in care sa se amenajeze o "scoala buffer" (in care sa fie mutati elevii din scolile aflate in santier), Primaria Brasov a reusit sa finalizeze procedura de atribuire. De altfel, in sedinta Consiliului Local din 2 aprilie, alesii au aprobat hotararea pentru inchirierea spatiului de la firma Coresi Business Park SA. Conform hotararii, municipalitatea a inchiriat un spatiu de pe strada Turnului nr. 5 (fosta ... citește toată știrea