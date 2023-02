Scumpirile nu se mai opresc: Un litru de lapte, 10 lei!

Litrul de lapte in supermarketurile din Brasov a ajuns intre 8,5 si peste 10 lei, un nivel dublu fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut. Pana in ianuarie 2022, pretul laptelui crescuse cu 20% intr-un deceniu, iar in ultimul an cresterile de pret au depasit cu mult rata inflatiei. Cine este responsabil de aceasta dublare? "Pretul unui litru de lapte care a ajuns acum la aproape 10 lei se imparte in felul urmator: 5 lei merg la comerciant si 5 lei se impart intre fermier si procesator, ... citeste toata stirea