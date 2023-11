Anuntat in urma cu aproximativ 10 ani, proiectul saniei de vara din Poiana Brasov a ajuns in etapa licitatiei pentru proiectarea si executia lucrarilor. Procedura de atribuire a fost lansata luni, 20 noiembrie, pe platforma electronica de achizitii publice, iar ofertele din partea constructorilor interesati sunt asteptate pana in 5 decembrie. Contractul este estimat la 20.528.065 lei, cu tot cu TVA, iar durata lucrarilor de proiectare si executie este de maxim 14 luni, dintre care 5 luni ... citeste toata stirea