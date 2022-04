Se inalta Brasovul

Mai mult de jumatate din investitiile imobiliare din Romania (57%) sunt in faza premergatoare constructiei - obtinerea autorizatiilor de construire, arata datele IBC Focus.Aproape 2.000 de ansambluri sunt in faza de constructie in prezent, reprezentand 28% din proiectele analizate. Aceasta cuprinde 6.403 santiere pentru constructia de blocuri si ansambluri rezidentiale.Cum majoritatea investitiilor din rezidential urmeaza sa inceapa in anul 2023 sau cel tarziu in 2024, ramane de vazut care ... citeste toata stirea