Se lucreaza si la "partea invizibila" a aeroportului

Daca din punct de vedere al infrastructurii, Aeroportul International Brasov este aproape gata, in ceea ce priveste procedurile de zbor si alte elemente ce tin de serviciile de navigatie aeriana, acestea sunt in curs de elaborare. Aceste documentatii sunt realizate de specialisti din mai multe institutii, inclusiv ROMATSA, care se va ocupa de dirijarea traficului aerian de pe aeroportul din Brasov.Pentru a elabora aceste documentatii, specialistii se intalnesc periodic in sedinte, ultima