Se "prelungeste" vara la Brasov

Avand in vedere ca vremea este, inca, destul de calda, unitatile de alimentatie publica care au terase in Centrul istoric al Brasovului vor putea tine deschise spatiile de servire in aer liber pana sambata, 30 noiembrie.Anuntul a fost facut joi, 31 octombrie, de purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, care a mentionat ca decizia a fost luata dupa ce agentii economici au solicitat acest lucru."Primaria Brasov a luat decizia de a da posibilitatea detinatorilor de terase sa-si ... citește toată știrea