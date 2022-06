Se scumpeste (si) zaharul

Producatorul german de zahar Suedzucker, prezent si in Romania, prin grupul Agrana, are in plan cresteri "semnificative" ale preturilor pentru a compensa cresterea costurilor, scrie Profit.ro. Se pregateste, de asemenea, sa treaca la carbune, deoarece livrarile de gaze rusesti catre Europa de Vest incetinesc in urma razboiului din Ucraina, relateaza ziarul german Mannheimer Morgen. "Costurile culturii sfeclei si energiei cresc, iar acestea sunt doua blocuri semnificative de productie", spune ... citeste toata stirea