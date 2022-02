Guvernul a aprobat prelungirea masurii cu privire la scutirea de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici care activeaza in HoReCa pentru o perioada de 180 de zile, calculata de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.Potrivit reprezentantilor Guvernului, masura vine ca sprijin oferit mediului economic, in special sectorului HoReCa, care se confrunta cu lipsa de lichiditate, ... citeste toata stirea