Seful ANAF, alaturi de contribuabili: "Nu voi tolera niciun fel de abuz din partea organelor de control"

ANAF vrea sa demonstreze ca este partenerul contribuabillor onesti. Presedintele Agentiei, Lucian Ovidiu Heius (foto), spune, de asemenea, ca nu va tolera evaziunea fiscala si va incepe ample controale in toate domeniile cu risc ridicat de evaziune."Vreau sa va anunt ca in urmatoarele zile vom incepe controale ample in toate domeniile cu risc ridicat de evaziune. Combaterea evaziunii este unul din principalele obiective ale ANAF, precum si parte din misiunea mea personala la conducerea ... citeste toata stirea