Selgros modernizeaza cu 6 milioane de euro magazinul din Brasov

Selgros intentioneaza sa investeasca in acest an in modernizarea si recompartimentarea magazinului din Brasov, primul pe care l-a deschis in tara in anul 2001.Magazinul este amplasat pe un teren de 52.012 mp si are o arie desfasurata de 19.489,15 mp, iar lucrarile vor viza doar cladirea principala, care are peste 17.000 mp. Potrivit documentatiei tehnice depuse in vederea obtinerii avizului de mediu pentru proiect ar urma sa fie derulate lucrari ce vizeaza atat izolarea suplimentara a ... citeste toata stirea