Septembrie, 30.121 de bilete vandute la Aeroportul Brasov

30.121 de pasageri au tranzitat in luna septembrie 2024 Aeroportul International Brasov - Ghimbav, in scadere cu aproape 4.000 (34.033) fata de luna august. Aceasta scadere era de asteptat, avand in vedere ca perioada vacantelor s-a terminat si multe dintre charterele care au decolat saptamanal de la Brasov spre destinatii din Turcia si ... citește toată știrea