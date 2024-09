Showroom pentru masini din China, si la Brasov

Compania Maxx Mobility, inregistrata la Bucuresti inca din vara lui 2022, va reprezenta marca chinezeasca Geely pe piata din Romania. Conform datelor inregistrate la Registrul Comertului si Ministerul Finantelor si citate de Economica.net, aceasta companie avand ca obiect de activitate comertul cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone), a inregistrat mici pierderi atat in 2022, cat si in 2023 si il are ca administrator pe Domen Habic, cu domiciliul la Dubai in Emiratele Arabe ... citește toată știrea