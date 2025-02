Si Bodul se "electrifica" de la soare

Comuna Bod ar urma sa isi asigure independenta energetica, dupa ce demarat proiectul unui parc fotovoltaic. Astfel, in noiembrie anul trecut, Ministerul Energiei a aprobat finantarea acestei investitii, iar, acum, edilii au demarat partea de proiectare aferenta. In acest sens, luna ceasta a fost semnat un contract in valoare de 54.750 lei fara TVA cu brasovenii de la Elecon, specializati in realizarea de astfel de ... citește toată știrea