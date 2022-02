Si Brasovul, si Constanta au depasit milionul de turisti

Pentru al doilea an la rand, judetele Constanta si Brasov conduc clasamentul celor mai vizitate judete din Romania, depasind pragul de 1 milion de turisti fiecare, conform datelor de la Institutul National de Statistica.Judetul de la malul Marii Negre a avut anul trecut peste 1,2 milioane de turisti, in timp ce Brasovul a inregistrat putin peste 1 milion de turisti, insa in ambele cazuri cifrele sunt in crestere fata de anul anterior.Pandemia a schimbat harta turistica locala si a inversat ... citeste toata stirea