Si Flanco devine "Smart Discounter"

Flanco devine prima retea de magazine "Smart Discounter" electro-IT din Romania. Numele companiei se transforma din Flanco, in Flanco Smart Discounter."Clientul de azi este tot mai educat si sofisticat in alegerea serviciilor si produselor care sa raspunda relevant tuturor nevoilor sale - de pret, de calitate, de simplitate, de relationare si accesibilitate in achizitie. Astfel, am decis sa raspundem acestor cerinte printr-un nou tip de experienta de retail, capabila sa ii ofere clientului ... citește toată știrea